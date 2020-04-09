طيران الإمارات ثالث أقوى علامة تجارية لناقلة في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت طيران الإمارات بمركزها الثالث على قائمة أقوى العلامات التجارية للناقلات الجوية في العالم، وذلك وفقاً لمؤشر أقوى 10 علامات تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم في 2020، والذي صدر أمس عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية.

وكانت الناقلة قد حققت المركز الثالث عالمياً في إصدار 2019 من المؤشر أيضاً.

وصدر المؤشر ضمنياً مع مؤشر «إيرلاينز 50 2020» الصادر أمس أيضاً، والذي يرصد أغلى 50 علامة تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم عن العام الجاري. وارتفع رصيد طيران الإمارات على مؤشر أقوى 10 علامات تجارية على مستوى العالم هذا العام إلى 90,8 نقطة من أصل 100 نقطة، بالمقارنة مع 88,7 نقطة العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2,1%.

كما ارتفع تصنيف قوة العلامة التجارية لطيران الإمارات هذا العام إلى «+AAA»، وهو أعلى فئة تصنيفية على الإطلاق لقوة العلامات التجارية، بالمقارنة مع التصنيف «AAA» الذي نالته العام الماضي.

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت»، وهي الناقلة الجوية الرسمية لروسيا، والتي احتفظت منذ العام الماضي بمكانتها كأقوى علامة تجارية لناقلة جوية على مستوى العالم. وبلغ رصيد «إيروفلوت» على المؤشر هذا العام 92,1 نقطة، بالمقارنة مع 89,9 نقطة العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2,2%.

كما احتفظت «إيروفلوت» بالتصنيف «+AAA» لقوة علامتها التجارية. وفيما يخص مؤشر «إيرلاينز 50 2020»، فقد قفزت طيران الإمارات هذا العام إلى المركز الرابع على قائمة أغلى العلامات التجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم، بالمقارنة مع المركز الخامس الذي حصلت عليه العام الماضي.

وسجلت طيران الإمارات ارتفاعاً هائلاً في قيمة علامتها التجارية هذا العام، حيث بلغت 6,860 مليارات دولار «حوالي 25,2 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 9,4% بالمقارنة مع قيمتها العام الماضي، والتي بلغت 6,268 مليارات دولار «حوالي 23,1 مليار درهم».