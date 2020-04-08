"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تصدر تعميماً ينظم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم الأربعاء تعميماً بشأن تنظيم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.

وحددت الهيئة دخول المستهلكين لأسواق الأسماك على فترتين، فترة صباحية تبدأ من 09:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، والفترة المسائية من 05:30 عصراً إلى 07:30 مساءً.

كما حددت القدرة الاستيعابية لكل سوق والحد الأقصى لعدد المستهلكين بحسب عدد الدكك الموجودة فيه، بمعدل مستهلك واحد لكل دكتين، على أن لا تتجاوز رحلة التسوق مدة 15 دقيقة.

وسيتم السماح بتنظيم مزايدات الأسماك من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً، ومنع المزادات الجماعية لتقتصر فقط على الطرق الفردية، بالإضافة إلى عزل منطقة المزايدات بموقع بعيد عن المستهلكين.

ولا يسمح إلا بتواجد تجار الأسماك والبائع والدلال أثناء المزايدات، مع مراعاة التزام كافة المتواجدين بالإجراءات الوقائية من حيث مسافة التباعد الآمنة على أن لا تقل عن (2.5 متر) بين الأشخاص، ووضع الكمامات وارتداء القفازات.

وتواصل الهيئة جهودها المبذولة لتعزيز التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.