6.86 مليارات درهم قيمة علامة طيران الإمارات التجارية بارتفاع 9,4%

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت طيران الإمارات بمركزها الثالث على قائمة أقوى العلامات التجارية للناقلات الجوية في العالم، وذلك وفقاً لمؤشر أقوى 10 علامات تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم في 2020، والذي صدر أمس عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية.

وكانت الناقلة قد حققت المركز الثالث عالمياً في إصدار 2019 من المؤشر أيضاً.

وصدر المؤشر ضمنياً مع مؤشر «إيرلاينز 50 2020» الصادر أمس أيضاً، والذي يرصد أغلى 50 علامة تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم عن العام الجاري.

وارتفع رصيد طيران الإمارات على مؤشر أقوى 10 علامات تجارية على مستوى العالم هذا العام إلى 90,8 نقطة من أصل 100 نقطة، بالمقارنة مع 88,7 نقطة العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2,1%.

كما ارتفع تصنيف قوة العلامة التجارية لطيران الإمارات هذا العام إلى «+AAA»، وهو أعلى فئة تصنيفية على الإطلاق لقوة العلامات التجارية، بالمقارنة مع التصنيف «AAA» الذي نالته العام الماضي.

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت»، وهي الناقلة الجوية الرسمية لروسيا، والتي احتفظت منذ العام الماضي بمكانتها كأقوى علامة تجارية لناقلة جوية على مستوى العالم. وبلغ رصيد «إيروفلوت» على المؤشر هذا العام 92,1 نقطة، بالمقارنة مع 89,9 نقطة العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2,2%، كما احتفظت «إيروفلوت» بالتصنيف «+AAA» لقوة علامتها التجارية.

وفيما يخص مؤشر «إيرلاينز 50 2020»، فقد قفزت طيران الإمارات هذا العام إلى المركز الرابع على قائمة أغلى العلامات التجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم، بالمقارنة مع المركز الخامس الذي حصلت عليه العام الماضي.

وسجلت طيران الإمارات ارتفاعاً هائلاً في قيمة علامتها التجارية هذا العام، حيث بلغت 6,860 مليارات دولار «حوالي 25,2 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 9,4% بالمقارنة مع قيمتها العام الماضي، والتي بلغت 6,268 مليارات دولار «حوالي 23,1 مليار درهم».

وكانت المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر هذا العام من نصيب ناقلات جوية أمريكية. واللافت أن جميعها شهدت تراجعاً في قيم علاماتها التجارية بالمقارنة مع العام الماضي، فكان المركز الأول من نصيب «دلتا إيرلاينز»، والتي بلغت قيمة علامتها هذا العام 9,229 مليارات دولار، بانخفاض هائل عن العام الماضي نسبته 8,7%. وحلت «أميركان إيرلاينز» ثانية بعلامة تجارية بلغت قيمتها 8,882 مليارات دولار، مسجلة انخفاضاً نسبته 7% عن العام الماضي. وجاءت «يونايتد إيرلاينز» ثالثة برغم تراجع قيمة علامتها التجارية في 2020 بنسبة 2,8% بالمقارنة مع 2019، حيث بلغت القيمة هذا العام 8,227 مليارات دولار.

وذكرت «براند فاينينس» في التقرير المصاحب للمؤشر أن طيران الإمارات واحدة من 30 ناقلة جوية على مستوى العالم قادرة على تَحمّل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» في مختلف أنحاء العالم وما خلفته هذه التداعيات من تأثيرات سلبية حادة على صناعة الطيران العالمية بسبب نقص الطلب نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر الجوي خوفاً من التقاط العدوى بالوباء.

وتوقع التقرير أن تتحمل طيران الإمارات هذا الوضع، حتى وإن طال، وذلك بفضل قوة تدفقاتها النقدية، وإدارة أعمالها التجارية على نحو جيد، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العامة والخاصة لدعم موازنتها العامة، فضلاً عما تلقته أخيراً من دعم من جانب حكومة دبي.

وأضاف التقرير أن طيران الإمارات اكتسبت عبر السنوات سمعة طيبة بين العديد من المسافرين عبر نطاقات جغرافية متنوعة. وعلاوة على ذلك، فإن هؤلاء المسافرين يمنحون طيران الإمارات في تصنيفات الجودة.

كما صُنّفَت الاتحاد للطيران هذا العام في المركز الـ35 على المؤشر.