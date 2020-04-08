"الإمارات للشحن الجوي" تنقل إمدادات غذائية وطبية إلى الكويت

تلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في نقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى الكويت. وقد نقلت خلال مارس أكثر من 1200 طن من شحنات الفاكهة والخضار واللحوم والأسماك والمعدات الطبية على طائراتها.



وتشغل الإمارات للشحن الجوي حالياً رحلتي شحن يومياً إلى الكويت باستخدام طائرات الركاب البوينغ 777 التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 40 طناً لكل رحلة في كل اتجاه.

وتنقل شحنات الأغذية والمنتجات سريعة العطب من الهند وباكستان وأستراليا والسودان والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الأسواق الأخرى في حين تنقل شحنات الأدوية الأساسية إلى الكويت من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك ودول أخرى.

وتعمل حالياً رحلات الإمارات للشحن الجوي، التي تشمل رحلات شحن باستخدام طائرات الركاب البوينغ 777، إلى أكثر من 30 وجهة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا، حيث تتم خدمة غالبية الوجهات بعدة رحلات يومية وأسبوعية.

وقد وُضع جدول مواعيد ووجهات رحلات الشحن التي تتم بطائرات الركاب بالتنسيق والتلاؤم التام مع الرحلات المنتظمة لطائرات الإمارات للشحن الجوي المخصصة للشحن فقط.