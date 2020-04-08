إغلاق منشأة ومخالفة وإنذار 79 وسحب ومصادرة 1.067 مليون قطعة مغشوشة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري 6448 حملة تفتيشية على المنشآت الاقتصادية المعنية بالبيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن إغلاق منشأة ومخالفة 8 منشآت وإنذار 71 أخرى، إضافة إلى مصادرة مليون وثلاثة آلاف و491 قطعة مغشوشة غالبيتها قفازات طبية وقائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، كما سحبت الدائرة 64 ألفا و421 قطعة أخرى مقلدة ومغشوشة.

وكشفت إحصائيتان للدائرة أمس تنفيذ غالبية الحملات التفتيشية خلال فترتين الأولى من 30 مارس إلى الرابع من أبريل والثانية يوم 6 أبريل الجاري، وبلغ عدد منافذ البيع والبقالات التي تم التفتيش عليها 581 محلا ونحو 1199 مركزا لبيع الخضراوات والفواكه، و3633 مطعما ومقهى وعربات متنقلة، و357 صيدلية و55 مركزا تجاريا و254 ناديا رياضيا و369 لمنشآت التحقق من المستلزمات الطبية.

وأكدت الدائرة أن حملاتها التفتيشية سبقتها وتزامنت معها حملات توعوية مكثفة تم فيها توزيع 2084 منشورا توعويا.

وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتلقيها لشكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وشملت حملاتها التفتيشية عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية في أبوظبي.

وطالبت الدائرة كافة المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات، مؤكدة تلقيها شكاوى واستفسارات المستهلكين عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق «واتسآب» على الرقم (971569988388).