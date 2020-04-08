تمديد ساعات عمل منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مالكي محال بيع المواد الغذائية الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات والمواد الطبية والمخابز بتمديد ساعات العمل من صباح اليوم إلى الساعة 12 من منتصف الليل كحد أدنى طوال أيام الأسبوع، مع السماح لها بالعمل 24 ساعة في جميع مناطق أبوظبي.

وقالت الدائرة في تعميم، أن التمديد جاء بناء على توجيهات صادرة عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الاقتصاد وتماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت بأن أن التعميم يأتي أيضاً في إطار تأمين احتياجات السكان من المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية الضرورية على مدار الساعة خلال اليوم، إضافة الى التقليل من الزحام نظراً للإقبال الكبير من المستهلكين على المحال ما قد يكون سببا بانتقال عدوى الفيروس بين الأفراد.

وأوضحت الدائرة، أن تطبيق هذا التعميم يعد ملزماً على كل الأنشطة التي تم ذكرها وذلك تنفيذاً منها للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتقوم اقتصادية أبوظبي بحملات تفتيش يومية على المنشآت الاقتصادية للحد من الآثار السلبية والممارسات الخاطئة وتعزيز شفافية بيئة قطاع الأعمال.