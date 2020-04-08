"اقتصادية دبي" تمدد إغلاق مراكز الخدمات الحكومية الخاصة حتى 18 أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اقتصادية دبي، اليوم عن تمديد قرار الإغلاق المؤقت لمراكز الخدمات الحكومية الخاصة حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي في 18 أبريل 2020.

وقالت اقتصادية دبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إن التمديد جاء تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية والذكية بسهولة ويسر.

وكانت اقتصادية دبي، مددت أمس قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي حتى تاريخ 18 أبريل الجاري مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة.