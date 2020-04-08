أبوظبي تُضاعف كميات 200 سلعة مدعّمة للمواطنين

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد المهندس خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة كميات السلع المدعمة للمواطنين في الإمارة لمواجهة تداعيات «كورونا» واقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه تم زيادة عدد منافذ البيع لهذه السلع إلى نحو 16 منفذ بيع في أبوظبي والعين والظفرة. وأشار إلى أن دائرة البلديات توسّعت في افتتاح منافذ بيع للسلع المدعمة للمواطنين وتوصيلها إلى المنازل.

ولفت إلى وجود منصة رقمية «سمارت هاب» يستطيع المواطن الدخول إليها وتحديد احتياجاته من السلع وشرائها ثم تصل إلى منزله، بالتنسيق بين مركز النقل المتكامل والبلدية ومجموعة أغذية. وأوضح مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في مجموعة أغذية، أن لدى المجموعة نحو 130 منتجاً تتواجد في منافذ بيع السلع المدعمة، مشيراً إلى وجود توجّه لزيادة هذا العدد. وأوضح محمد الرميثي، مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، إلى الوقت الزمني لتوصيل السلع لا يزيد على ساعة بسب قرب منافذ البيع.

ويصل عدد السلع المدعومة إلى 200 سلعة، وضاعفت دائرة البلديات والنقل كمياتها لمدة شهرين، حيث سيكون بإمكان الأسرة المواطنة المكونة من 10 أفراد الحصول على 6 أكياس من الازر بسعة 40 كيلو جرام بدلاً من 3 أكياس سابقاً، والأسرة المكونة من 20 فرداً الحصول على 10 أكياس من الأرز بدلاً من 5 أكياس من الأرز سابقاً. وتصل قيمة كيس الأرز المدعوم 40 كيلوجرام 126 درهماً شاملاً الضريبة، وبواقع 3.14 درهم للكيلوجرام، في وقت يصل فيه سعر أرز بسمتي في الأسواق 10 درهم للكيلو جرام.