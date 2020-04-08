«جمارك دبي» تعمل على مدار الساعة لتأمين السلع وضمان سلاسل الإمداد

المصدر: دبي - ميرفت عبدالحميد

تكثف جمارك دبي جهودها وتعزز دورها الحيوي في حماية صحة وسلامة وأمن المجتمع على أكمل وجه خلال المرحلة الجارية التي يواجه فيها العالم جائحة «كورونا».

ويتقدم ضباط التفتيش الجمركي الصفوف لحماية الوطن من المخاطر في كافة المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية بدبي لضمان استمرار تدفق البضائع بكافة أنواعها وبأعلى درجات الأمان والسلامة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يصلون الليل بالنهار ويعملون على مدار الساعة لتسهيل تجارة دبي البينية وتعزيز واردات السوق المحلي من البضائع.

ويعمل الجميع على تيسير حركة التجارة المشروعة لترسيخ دور دبي العالمي في خدمة الإنسانية من موقع متقدم على خارطة التجارة الدولية لربط الأسواق في العالم بكفاءة عالية لحماية سلاسل الإمداد والتوزيع العالمية من تأثير أزمة «كورونا».

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تتصاعد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه جمارك دبي بحماية المجتمع وتيسير التجارة في الأزمات العالمية وخصوصاً الأزمة الصحية الراهنة مع انتشار «كورونا» على المستوى العالمي، حيث ينبغي العمل على حماية المجتمع من المخاطر الصحية لهذا الوباء مع العمل على ضمان تدفق البضائع إلى الأسواق، بما فيها البضائع المرتبطة بالوقاية من الوباء ومكافحته، والسعي في الوقت ذاته على تأمين سلاسل الإمداد والتوزيع للمواد الغذائية والبضائع الأخرى محلياً وإقليمياً وعالمياً.