«أدنوك» تزوّد سيارات الإسعاف بالوقود مجاناً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن تزويد كافة سيارات الإسعاف الوطني في الدولة بالوقود مجاناً من المحطات في إمارات الدولة، والتي يبلغ عددها 382 محطة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا الدعم يأتي بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، مشيرة إلى أنها قررت تقديم كافة متاجر واحة أدنوك البالغ عددها 264 متجراً، المشروبات الساخنة المجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وذلك بمجرد إبراز بطاقة عمل تابعة لقطاع الرعاية الصحية.

وأكدت الشركة أن هذا الدعم لسيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي يأتي تقديراً للدور البطولي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، كما يدعم حملة دولة الإمارات للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويتزامن مع يوم الصحة العالمي، معربة عن امتنانها وتقديرها لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية المتواصلة والدؤوبة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.