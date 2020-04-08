«عُمان للتأمين» تنفي تقديم عروض استحواذ

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «عُمان للتأمين» أنها تنظر في الفرص المتوافرة في السوق بغية توسيع عملياتها ومجموعتها بما في ذلك عن طريق الاستحواذ كجزء من استراتيجيتها، مؤكدةً أنها لم تتقدم بأي عرض رسمي وأنها لم تدخل أو تباشر أية مفاوضات للاستحواذ على أي شركة.وأكدت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، أنها ستفصح عن أي معلومات بهذا الشأن للسوق والمساهمين في حال تبلور أي من هذه الفرص.

كانت الشركة أعلنت في فبراير الماضي، أنها تسير حالياً في إجراءات الحصول على 49% إضافية من أسهم رأس مال شركة «دبي ستار سيجورتا إيه إس» الممتازة المتداولة.