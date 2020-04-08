«بيما» تقدّم تأميناً مجانياً على المركبات لمدة شهر

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «شركة بيما للتأمين»، التابعة لمجموعة إينوك، عن خططها لدعم الأفراد في دولة الإمارات لتمكينهم من تقليص النفقات ودعمهم مالياً عبر تقديم شهر تأمين مجاني لجميع العملاء الذين يشترون بوليصة تأمين لمركباتهم عبر الإنترنت باستخدام الرمز TOGETHER من خلال الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «بيما» لدعم ممارسات التباعد الاجتماعي الحالية التي دعت إليها الهيئات الحكومية المعنية. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: نؤمن في «بيما» بواجبنا تجاه دعم المجتمع والمساهمة في نموه وتطوره حيثما تسنّت لنا الفرصة، كما أننا متعاطفون مع جميع المتأثرين بالوضع الراهن.