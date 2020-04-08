«تروبيل» توقع 5 اتفاقيات لتوسيع عمليات التجزئة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت تروبيل المتخصصة في مجال استيراد السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعزيز محفظتها من منتجات العناية الشخصية والمنزلية عبر توقيعها 5 عقود جديدة للتوزيع.

في هذا الإطار، أبرم قسم خدمات التجزئة والأغذية في الشركة، اتفاقيات توزيع حصرية مع عدد من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك جرين كروس، سافلون، ووتر وايبس، تويستشيك وعلامة إينغيج، حيث ستبدأ الشركة في توزيع هذه المنتجات في الربع الثاني من عام 2020.

وقال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى «تروبيل»: بالتزامن مع ارتفاع الطلب على منتجات العناية الشخصية، يستعد قسم التجزئة لدينا لإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة ضمن منتجات العناية الشخصية والمنزلية أبرزها معقمات اليدين الفعالة بنسبة 99.9% بالقضاء على البكتيريا والفيروسات.