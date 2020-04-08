«دبي للخدمات المالية» تُطلق مبادرات لدعم مجتمع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، طرح عدّة مبادرات تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات المهمة على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وقد صممت هذه المبادرات لتمكين مجتمع الأعمال في المركز من التركيز على سلامة الموظفين ودعم المتعاملين، بُغية التخفيف من تداعيات جائحة «كورونا» على سوق المال والأعمال.

وتراقب السلطة عن كثب التأثيرات المالية والتشغيلية في الوضع الراهن، إذ تقوم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات والأسواق المالية في المركز.

التزام

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «ملتزمون بمساعدة جميع الشركات المرخصة والأعمال في مركز دبي المالي العالمي على إدارة عملياتها وحماية موظفيها، وكوننا الجهة المنظمة المستقلة للمركز، فإننا ملتزمون بتحقيق أهدافنا التنظيمية، كما نركز جهودنا على سلامة مجتمع الأعمال والمنظومة البيئية بأكملها».

وأضاف: «السلطة على أتم الاستعداد للنظر في أي طلبات معقولة تتعلق بمنح تسهيلات تنظيمية، وجميع موظفينا جاهزون للإجابة على أي استفسارات»، مشدداً على أهمية التضامن والعمل بشكل متكافل لما فيه مصلحة مجتمع المركز ودبي والإمارات في مجمله.

تسهيلات تنظيمية

وتشمل التسهيلات التنظيمية منح الشركات الجديدة القادمة إلى مركز دبي المالي العالمي المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات والترخيص وتلبية متطلبات التأسيس، وتخفيض 50 ٪ على رسوم التقديم للفترة المتبقية من العام الجاري، وإعفاء الصناديق المحلية من رسوم التسجيل للمدة المتبقية من العام، فضلاً عن منح الشركات المرخصة وقتاً إضافياً لتقديم التقارير المتعلقة بعمليات تقييم المخاطر الداخلية (IRAP) وتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) وتقرير المراقب المالي والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، وتقرير الحسابات السنوية ومدققي الحسابات حول القوائم المالية، باستثناء جهات الإبلاغ.

كما تشتمل التسهيلات على المرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، وتمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة، والإعفاء من رسوم الطلبات المتعلقة بالأفراد المرخصين، والمرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي خدمات الامتثال الخارجيين؛ إضافةً إلى الإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول المتعاملين أو تقوم بالاحتفاظ بمبالغ التأمين، والإعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من 2020، والإعفاء من جميع رسوم التقديمات المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من العام، والإعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في المركز للفترة المتبقية من 2020.

وتعمل السلطة عن كثب مع مصرف الإمارات المركزي لتقديم مجموعة من التدابير لمساعدة البنوك في دعم متعامليها، خاصةً البنوك الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتستمر السلطة في العمل والتنسيق مع سلطة مركز دبي المالي العالمي لطرح المزيد من التدابير الأخرى.

تعزيز

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي:»تعزز تدابير التسهيلات المطروحة أهمية المبادرات المتينة التي قمنا بتنفيذها حتى الآن لدعم ومساعدة جميع الشركات المرخصة ومجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي بأكمله.

وتابع: حريصون على الاستجابة بشكل سريع للضغوط التي تواجهها الشركات العاملة في المركز وموظفوها من خلال وضع احتياجات مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا. ونأمل من خلال التعاون المستمر تقديم وتوفير الصلابة والقوة المالية اللازمة لجميع الشركات والأعمال لاجتياز الأزمة الراهنة.