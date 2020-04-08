56 متجراً إلكترونياً للتسوّق في الإمارات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إضافة 4 تطبيقات جديدة لقائمة المتاجر الإلكترونية لترتفع إلى 56 حالياً، بما يساعد المستهلكين الأفراد من شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة بما يسهم في تجاوز أزمة وباء «كورونا».

وأوضحت الهيئة، أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة، موضحة أنها قابلة للتحديث وفقاً للمتغيرات في السوق، مشيرة إلى زيادة الإقبال على هذه التطبيقات لإتمام عمليات الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب القائمة المحدثة، شملت التطبيقات الجديدة في قسم السوبرماركت تطبيق «حمان»، كما أضافت الهيئة في قسم الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة تطبيقات «فروتز لاب» و«ماركس أند سبتسر فود» و«سيرما المياه».

وتشمل قائمة اللحوم والأسماك كلاً من: «مارتنز ميت» و«سبرنق بوك» و«ذبيحتي» و«ذبائح الجزيرة» و«طازج» و«المواشي». وللمياه، هناك «واتروا» و«مسافي» و«مايكم» و«ماي دبي». وللصيدليات، «طلبات» و«800 صيدلية» و«صيدلية لايف».