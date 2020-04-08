شراكة بين مجموعة الفهيم و«بي إس إيه»

المصدر: ( دبي- البيان)

أعلنت مجموعة الفهيم، إبرام شراكة مع مجموعة «بي إس إيه» للحصول على حقوق التوزيع الحصري لمركبات أوبل في دبي والمناطق الشمالية.

شهد حفل توقيع اتفاقية التوزيع أحمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم؛ وراكيش ناير، المدير التنفيذي لمجموعة بي إس إيه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم مجموعة الفهيم إطلاق أولى صالات عرض أوبل في دبي خلال الشهر الجاري، والتي ستعرض طرازات أسترا وكروس لاند إكس وغراند لاند إكس وزافيرا لايف، إضافةً إلى كورسا قريباً، فضلاً عن افتتاح مركز للصيانة في منطقة القوز. كما تهدف المجموعة إلى افتتاح صالتي عرض إضافيتين ومركزي صيانة جديدين خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال ويليام موت، مدير العمليات الدولية لدى شركة أوبل أوتوموبيل: «تحظى أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية خاصة بالنسبة لعلامة أوبل. وتتمثل أولويتنا القصوى في دبي والعالم بتحقيق نمو مربح ومستويات رفيعة من رضا العملاء».