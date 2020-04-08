حرة مطار الشارقة تعقم مرافقها

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، حيث بدأت أمس تعقيم المباني التابعة لها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، كإجراء احترازي لكافة مرافقها.وشملت عمليات التعقيم والتطهير، المبنى الرئيسي ومبنى الجمارك والأمن والسيف مول، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة.

وأكد سعود سالم المزروعي، مـديـر هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الهيئة اتخذت منظومة متكاملة تعمل على سلامة أسرة المنطقة من الموظفين والمتعاملين وتتلاقى مع الحرص الوطني العام، تماشياً مع «برنامج التعقيم الوطني»، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة لتفادي فرص انتشار هذا الفيروس، مشيداً بجهود «بيئة» في تعقيم وتطهير مباني الهيئة باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية حرصاً منها على صحة وسلامة المجتمع.