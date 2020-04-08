حملة تعقيم في «موتور سيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن قيامها بحملة تعقيم وتنظيف لمنطقة موتور سيتي، وبالتماشي مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وبإشراف خليفة الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.وتقوم كل من شركتي «سيرفيو» وشركة «إيداكوم» بالتعاون على تعقيم الطرقات والأماكن العامة بما فيها المنتزهات خلال الفترة من 6 أبريل ولغاية 11 أبريل من الساعة 8 صباحاً ولغاية 2 ظهراً.

وقال خليفة الحمادي: «تلتزم شركة الاتحاد العقارية بتقديم الدعم للحكومة وجهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية كافة المناطق والأحياء في الدولة، إذ تعتبر صحة وسلامة جميع السكان أولوية قصوى لنا».

وقال عبد الله الرستماني، مدير عام شركة «إيداكوم»: «يتمثل هدفنا في توفير لحظات ممتعة وسعيدة لجميع السكان في مجتمعاتنا مع تطبيق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع المرافق». وأكد غاري ريدير، مدير عام شركة «سيرفيو»: «نقدم قصارى جهودنا لمواجهة هذه الأزمة، ونتوجه لجميع السكان في مجتمعاتنا على تعاونهم الكبير وتفهمهم لاتباع التعليمات خلال مراحل البرنامج».