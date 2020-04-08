عمليات تعقيم شاملة فيواحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي- البيان

أنجزت سلطة واحة دبي للسيليكون عمليات تعقيم شامل للشوارع والحدائق ومراكز التسوّق والأماكن العامة والمجمعات السكنية والتجارية في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، البالغ عدد قاطنيها أكثر من 77 ألف نسمة، وذلك في إطار «برنامج التعقيم الوطني»، الذي تطبقه الدولة وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دبي لحماية الصحة العامة.

وشملت إجراءات التعقيم العميق التي استمرت لأسبوعين - وما زالت متواصلة - 15 كيلومتراً من الطرقات في الواحة، ومجمعي فلل السدر والسمر المؤلفين من 1767 وحدة سكنية، و20 موقفاً للحافلات، إضافة إلى المئات من مكاتب الشركات والمباني السكنية والمكتبية ومراكز التسوّق والمساجد والمصليات والبنى التحتية والحدائق ومسارات الجري والمرافق العامة. وسجلت فرق العمل المختلفة المشاركة في عمليات التعقيم الشامل أكثر من 2560 ساعة عمل على مدى أسبوعين واستخدام 25,000 لتر من مواد التطهير والمعقمات.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي - للشؤون الهندسية والمدن الذكية ورئيس فريق إدارة الأزمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تأتي عمليات التعقيم الشامل التي طبقتها سلطة واحة دبي للسيليكون طوال أسبوعين في سياق الإجراءات العملية، التي يواصل فريق عمل الاستجابة السريعة في سلطة واحة للسيليكون اتخاذها تباعاً في المرحلة الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة ووقاية المجتمع، ومواكبة الخطة الوطنية المتكاملة التي يتم تطبيقها للتعامل مع تفشي وباء (كوفيد-19) في عدد كبير من دول العالم».

ونوّه عدد من السكان بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها سلطة واحة دبي للسيليكون لحماية مجتمع الواحة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التعقيم داخل المجمعات والمباني السكنية. وثمّنت سارة الخطيب، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة منذ بدء الأزمة لتعقيم كافة مراكز التسوق والأماكن العامة والمجمعات السكنية والتجارية، إضافة إلى الطرقات والمساحات المفتوحة في واحة دبي للسيليكون.

ومن جانبها قالت سونيا ديب: انتقلنا للعيش في دولة الإمارات في العام 2016، وخلال بحثنا عن المكان الأمثل للعيش في دبي وقع اختيارنا على واحة دبي للسيليكون، التي وفرت لنا جميع سبل العيش الكريم، وأصبحت بمثابة منزلنا الثاني في الدولة.