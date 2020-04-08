هواوي تدعم مبادرات «التعليم عن بُعد»

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت شركة هواوي سلسلة محاضرات مجانية عبر الإنترنت لجميع الطلاب في الإمارات تتمحور حول أفضل سبل الاستفادة من شبكات الجيل الخامس في تطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم مختلف أعماله بالتقنيات الرقمية الذكية ليتمكن من مواكبة المتطلبات المتسارعة خلال فترة الأزمة.

وستتضمن سلسلة المحاضرات مواضيع أخرى رديفة للمحور الرئيسي كاستخدام تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات في عمليات قطاع الرعاية الصحية. كما سيتم تسليط الضوء على عدد من حالات الاستخدام النموذجية في مجال الرعاية الصحية الذكية. ودعت شركة هواوي كافة طلاب الجامعات الإماراتية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، حيث يمكن للطلاب متابعة أولى «المحاضرات عبر الإنترنت» بتاريخ 9 أبريل ما بين الساعة 1:30 و3 ظهراً.

ويمكن للطلاب الراغبين بمتابعة المحاضرات التواصل مع هواوي عبر البريد الإلكتروني: learningcloud@huawei.com لتزويدهم بالتعليمات اللازمة للمشاركة باستخدام الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي.