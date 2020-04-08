«رأس الخيمة الوطني» يدعم تطبيق «سكيبلي»

المصدر: (دبي - البيان)

حثّ بنك رأس الخيمة الوطني، المدارس وأهالي الطلبة على استخدام تطبيق سكيبلي، الذي يعد منصة آمنة للغاية تم تطويرها بالتعاون مع ماستركارد، من أجل القيام بجميع المدفوعات المتعلقة بالمدارس ومتابعتها رقميّاً. وقد التزم البنك بالعمل مع المدارس والأهالي لتوفير حلول مرنة تساعدهم على التعامل مع التحديات التي يواجهونها خصوصاً خلال هذه الفترة من تفشي الوباء.ويعد تطبيق سكيبلي منصة آمنة للغاية تقدم تحديثات فورية وتندمج مع الأنظمة المدرسية تساعد على رقمنة جميع المدفوعات المتعلقة بالمدارس.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد: «يسرني أن أعلن عن نجاحنا في زيادة عدد المدارس المنتسبة إلى أكثر من 70 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات مع قاعدة طلابية تفوق 120 ألف طالب في فترة زمنية قصيرة، ما ساعد الأهالي في إدارة المدفوعات المدرسية، كما ساعد المدارس أيضاً في التحول الرقمي السريع المطلوب كي تسير عملياتهم بسلاسة».