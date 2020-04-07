"إعمار مولز" تمدد إغلاق متاجر دبي مول حتى 18 أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة إعمار مولز، عن تمديد إغلاق جميع متاجر "دبي مول" حتى 18 أبريل الجاري، باستثناء محلات السوبرماركت، والعيادات، والصيدليات، وشركات الصرافة.

وقالت الشركة في تعميم، إن القرار يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة للمجتمع وكإجراء احترازي من انتقال فيروس كورونا (كوفيد- 19) ضمن توجيهات وقرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأضافت أنه سيتم استئناف العمل في جميع المحال التجارية اعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل 2020، بشرط موافقة الجهات التنظيمية.

وأشارت إلى أن أوقات العمل في الأنشطة المستثناة لمحلات السوبر ماركت والصيدليات، وشركات تحويل الأموال، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ومحال النظارات من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، فيما تقرر أن تكون أوقات عمل العيادات من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً.

وأوضحت إعمار مولز في تعميمها، أن منافذ بيع الطعام والشراب في "دبي مول" ستقتصر فقط على خدمات التوصيل، وطبقاً للاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي.

كانت شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، أغلقت جميع المتاجر لفترة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس حتّى 8 أبريل 2020، باستثناء محلات السوبر ماركت، العيادات والصيدليات.