ماركت الواجهة البحرية يعيد افتتاح أسواقه ويرفع مستوى الإجراءات الوقائية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف ماركت الواجهة البحرية عن قيام السلطات بمنحه الإذن لإعادة افتتاح أسواقه، التي تقدم خدمات أساسية للعامة والعملاء التجاريين، والتي تضم الأسماك واللحوم والمنتجات المجففة والفواكه والخضروات الطازجة. وسيستأنف سوق دبي الرائد للمنتجات الغذائية الطازجة أعماله كالمعتاد مع جميع عملائه اعتباراً من اليوم 7 أبريل.

وفي إطار هذه الخطوة لإعادة افتتاح أسواقه، قام ماركت الواجهة البحرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة الجميع. وتم تكليف فريق متخصص بتنفيذ برنامج تنظيف على مدار 24 ساعة، والذي يتضمن تعقيم جميع المناطق العامة، وتطبيق إجراءات النظافة الشخصية المعيارية. وتم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية في جميع أنحاء السوق، لمراقبة درجات حرارة الموظفين والعملاء لدى دخولهم إلى السوق. كما تم تركيب عدد من أجهزة التعقيم الثابتة في أماكن عدة، وذلك بهدف تسهيل عملية تعقيم العملاء لأيديهم بانتظام. وسيتم إلزام جميع العملاء والموظفين بتحقيق مسافة آمنة فيما بينهم، وارتداء أقنعة الوجه الواقية والقفازات. وسيقتصر التسوق على فرد واحد فقط من أفراد الأسرة، بينما يُحظر على الأطفال نهائياً دخول السوق.

وبهذه المناسبة، قال محمد المدني، مدير مركز ماركت الواجهة البحرية: "يعتبر ماركت الواجهة البحرية أحد المرافق الحديثة المزودة بأفضل التقنيات المتطورة، والذي يحرص على توفير أعلى مستويات النظافة في كافة تصاميم المبنى وعملياته المختلفة. وباعتبار أن المأكولات الطازجة تندرج في صلب عملنا، فقد كانت معايير الصحة والسلامة والأمان والنظافة على الدوام على رأس أولوياتنا. وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجدّ، فقد اتخذنا تدابير احترازية إضافية في كافة أرجاء المبنى لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لكافة عملائنا وموظفينا والمجتمع ككل. ونحثّ أفراد المجتمع على الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم حرصاً على سلامتهم خلال هذه المرحلة غير المسبوقة".

ستفتح جميع الأسواق أبوابها من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً لتقديم السلع الطازجة بأفضل الأسعار. وستستمر عمليات التنظيف العميق والتعقيم من بعد الثامنة مساءً.

وفي سوق السمك اليومي، قام ماركت الواجهة البحرية بتركيب كاميرات حرارية لمراقبة درجات حرارة جميع العملاء. ويتعين على الأفراد الذين يشترون المنتجات اتباع لافتات تساعد على التباعد الاجتماعي من أجل ترك مسافة كافية خلال أنشطة المزاد. علاوة على ذلك، يقوم أفراد الأمن بإجراء فحص دوري لجميع الموظفين العاملين في سوق ماركت الواجهة البحرية، للتأكد من خلوهم من أعراض المرض كالحمى وأي مشاكل صحية أخرى، ويتم إرشادهم إلى ارتداء قناع الوجه الواقي وقفازات اليدين في جميع الأوقات.

أما بالنسبة لجميع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى بخلاف لولو هايبر ماركت، والصيدلية، وسوق السمك بقاعة المزاد العلني الملحقة به في ماركت الواجهة البحرية، فستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. كما أن المطاعم في ماركت الواجهة البحرية ستلتزم بإطلاق خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل فقط.

إن ماركت الواجهة البحرية يتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية في إمارة دبي، لضمان اتباع جميع القواعد واللوائح التنظيمية، وسيواصل مراجعة وإعادة تقييم الوضع بإرشاد وتوجيه من الجهات الحكومية.