جمارك دبي تعمل على مدار الساعة لتسهيل مرور البضائع

المصدر: وام

يواصل مفتشو جمارك دبي الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة في الخطوط الأمامية لتسهيل تجارة دبي البينية، ودعم سلسة الإمداد العالمية، وتعزيز واردات السوق المحلي من مختلف البضائع في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كرونا "كوفيد19".

ويؤدي مفتشو جمارك دبي واجبهم على أكمل وجه وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جانب والجهات المعنية من جانب آخر، كما فرضت جمارك دبي من جانبها إجراءات وقائية إضافية في عمليات المعاينة والتفتيش، وذلك لضمان سلامة كادر المفتشين حيث يأتي تأمين سلامة موظفي الخطوط الأمامية على قمة سلم أولويات جمارك دبي.

ومن أمثلة المراكز الجمركية في دبي التي تعمل على مدار الساعة لدعم التجارة وتسهيل الواردات، مركز جمارك حتا الذي يعد نقطة محورية للنقل البري بين سلطنة عُمان الشقيقة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وفق أحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقاً للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وذلك لخدمة انسيابية حركة التجارة والشحن مما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل مرور البضائع في هذه الظروف العالمية.