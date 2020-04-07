الاتحاد للطيران تشغّل رحلات إجلاء إضافية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة رحلات إجلاء إلى جدول الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى كل من ملبورن وأمستردام مع تشغيل رحلة جديدة إلى لندن هيثرو.

وكانت الاتحاد قد بدأت تشغيل رحلات الإجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى أوطانهم ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.

وتستمر الشركة بنقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة، عند الإمكان ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة إلى أبوظبي.

وإلى جانب ملبورن وأمستردام ولندن هيثرو، تتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من أبوظبي إلى عدد من الوجهات منها كوريا الجنوبية، سنغافورة، مانيلا وجاكارتا.

ويمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر موقع الشركة الالكتروني etihad.com أو عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة أو بالاتصال على مركز التواصل التابع للاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666 في حال التواجد في الإمارات، أو من خلال وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. أما المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات فعليهم التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الذين يتواجدون فيه.