2.8 تريليون درهم قيمة التحويلات بين بنوك الإمارات خلال 3 أشهر

المصدر: وام

ارتفع إجمالي قيمة التحويلات المنفذة من خلال البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية " يو أيه إي إف تي إس " إلى نحو 2.8 تريليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 بزيادة نسبتها 7.7 % مقارنة مع 2.6 تريليون درهم تقريبا في الفترة ذاتها من العام 2019.

وأظهرت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي اليوم أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري وصلت إلى 1.86 تريليون درهم في حين بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 938 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

وتعد الزيادة الكبيرة المسجلة في التحويلات من خلال البنوك مؤشرا على استمرار النشاط في القطاع البنكي منذ بداية العام 2020.

وتفصيلا على المستوى الشهري تظهر الإحصائيات بلوغ قيمة التحويلات من خلال البنوك في شهر مارس من العام الجاري مستوى تريليون درهم تقريبا في حين وصلت في شهر فبراير السابق 848 مليار درهم تقريبا ونحو 948 مليار درهم في يناير من العام ذاته.

من جانب آخر بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 68.67 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 منها 68.654 مليار درهم سحوبات بالعملة الورقية ونحو 16.6 مليون درهم بالعملة المعدنية.

وعلى مستوى الودائع لدى المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها نحو 57.2 مليار درهم منها 57.193 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.