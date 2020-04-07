"جمارك دبي" تعمل على مدار الساعة لتسهيل مرور البضائع

المصدر: دبي- البيان

يواصل مفتشو جمارك دبي الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة في الخطوط الأمامية لتسهيل تجارة دبي البينية، ودعم سلسة الإمداد العالمية، وتعزيز واردات السوق المحلي من مختلف البضائع في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19).

ويؤدي مفتشو جمارك دبي واجبهم على أكمل وجه وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جانب والجهات المعنية من جانب آخر، كما فرضت الجمارك من جانبها إجراءات وقائية إضافية في عمليات المعاينة والتفتيش، وذلك لضمان سلامة كادر المفتشين حيث يأتي تأمين سلامة موظفي الخطوط الأمامية على قمة سلم أولوياتها.

ومن أمثلة المراكز الجمركية في دبي التي تعمل على مدار الساعة لدعم التجارة وتسهيل الواردات، مركز جمارك حتا الذي يعد نقطة محورية للنقل البري بين سلطنة عُمان الشقيقة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وفق أحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقاً للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وذلك لخدمة انسيابية حركة التجارة والشحن مما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل مرور البضائع في هذه الظروف العالمية.

وقال حمد كاجور، مدير أول مركز حتا الجمركي: "نشعر بالفخر والسعادة لمواصلة أعمالنا الجمركية على أكمل وجه في ظل التحديات العالمية نتيجة فيروس كورونا، نحن في جمارك دبي بشكل عام والمفتشين جنود الخط الامامي بشكل خاص نعمل بكل جد لاستمرارية الأعمال التجارية ودعم تجارة دبي الخارجية الغير النفطية وتسهيل مرور الواردات على مدار الساعة لدعم احتياجات السوق المحلي من البضائع وخاصة أن معظم البضائع التي تمر عبر منفذ حتا هي مواد غذائية كالخضروات والفواكه بالإضافة إلى مواد البناء".

وأضاف: "يتعامل مفتشو مركز جمارك حتا مع نحو 150 شاحنة يومياً، وقد تم التعاون التام مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بشكل التحديثات والتعليمات المستمرة بشأن فيروس كرونا بالإضافة على الإجراءات الوقائية والاحترازية".

وأكد حمد كاجور، على الالتزام الكامل من قبل المفتشين بهذه الإجراءات لضمان سلامتهم وكذلك الإجراءات الإضافية التي أقرتها جمارك دبي ومنها تعقيم شامل للشاحنات على مدار الساعة قبل عمليات المعاينة والتفتيش لضمان سلامة كادر المفتشين، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لمبنى مركز حتا، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تقوم بفحص سائقي الشاحنات لضمان سلامتهم عبر المركز الطبي الملحق بالمركز.