"هيئة الاتصالات": 56 متجراً إلكترونياً للتسوق في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، عن إضافة 4 تطبيقات جديدة لقائمة المتاجر الإلكترونية لترتفع إلى 56 حالياً بما يساعد المستهلكين الافراد من شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة بما يسهم في تجاوز أزمة وباء "كورونا".

وأوضحت الهيئة، في إيضاح اليوم، أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة موضحة انها قابلة للتحديث وفقا للمتغيرات في السوق، مشيرة إلى زيادة الاقبال على هذه التطبيقات لإتمام علميات الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب القائمة المحدثة، شملت التطبيقات الجديدة في قسم السوبر ماركت تطبيق «حمان»، كما اضافت الهيئة في قسم الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة تطبيقات "فروتز لاب" و"ماركس أند سبتسر فود" و"سيرما المياه".

وضمت القائمة السابقة كل من "تعاونية الاتحاد" و"كارفور" و"أمازون" و"نون" و"سوبر مارت" و"أسواق أون لاين" و"يست زون" و"اللولو" و"القروسر" و"طلبات" و"سوب ماركت" و"بوق" و"إنستا شوب" و"ترولي" و"دكاني" و"قو قروسري" و"جمعية الشارقة التعاونية" و"الإمارات التعاونية" و"سيفستوي" و"سوان" و"مير للتوصيل" و"فاليو كارت" و"بلك روز" و"صناديق" و"فالكون سيتي ماركت" و"إيت إيزي" و"ناري بورت" و"راشن".

بينما شملت قائمة اللحوم والأسماك كل من: "مارتنز ميت" و"سبرنق بوك" و"ذبيحتي" و"ذبائح الجزيرة" و"طازج" و"المواشي".

وبالنسبة لقائمة الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة، فضمت التطبيقات "كيبسونس" و"نرتك فريش" و"كولتي فود" و"فارم بوكس" و"فريش تو هوم" و"أورجانك" و"جرين" و"كنده" و"بلدي العين" و"كازينيتو" و"كركوي".

وفى قائمة الماء، كان هناك تطبيقات "واتروا" و"مسافي" و"مايكم" و"ماي دبي". وللصيدليات، شملت التطبيقات "طلبات" و"800 صيدلية" و"صيدلية لايف".

وتتاح هذه التطبيقات بشكل عام على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" بما يمكن المستخدمين من تنزيلها بسهولة لدعم جهود الدولة في مجابهة وباء كورونا عبر الالتزام بالجلوس في المنازل وشراء الاحتياجات من خلال الإنترنت.

ومن المتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة بنسبة 23% سنوياً خلال الأعوام حتى 2022، بحسب دراسة حديثة لشركة "فيزا" العالمية فيما تعتبر الدولة أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل انتشار قدره 4.2%.