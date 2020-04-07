"هيئة الاتصالات" تمنع 35 ألف هجمة إلكترونية في مارس الماضي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، في منع 34 ألف و936 هجمة إلكترونية خلال شهر مارس الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها، في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر اليوم، أن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 59%، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، تشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها وعمليات بحث عن الثغرات الأمنية.

وتضمنت الهجمات ما نسبته 34% أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 6% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وقال خبراء في قطاع الاتصالات لــ «البيان»، ان هناك ارتفاع ملحوظ في محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة وباء «كورونا» مع زيادة الاقبال على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات الالكترونية في البنوك وللشراء من المتاجر.

وكانت الهيئة أعلنت أخيراً نجاحها في منع 52 ألفاً و671 محاولة لهجمات سيبرانية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليصل بذلك إجمالي عدد محاولات الهجمات التي تعرضت لها الدولة في الربع الأول من العام الجاري لنحو 87 ألفاً و607 محاولة.