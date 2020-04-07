اقتصادية دبي: مكاتب الشركات العاملة بالقطاعات المستثناة تعمل بشروط

المصدر: البيان الالكتروني

قالت اقتصادية دبي، إنه يمكن للمكاتب الإدارية للشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة والتي لديها أعمال في الإمارات الأخرى ممارسة أعمالها بشروط، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت أن الشروط تتضمن العمل من الساعة 8 صباحاً إلى 2 مساءً دون استقبال الجمهور بعدد موظفين لا يتجاوز 30% كحد أقصى شريطة حرصها على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والمتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي.

كانت اقتصادية دبي، مددت قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي حتى تاريخ 18 أبريل 2020 مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة. ويتضمن القرار جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم باستثناء أسواق الخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد.

ويشمل القرار جميع المحلات التجارية في الأسواق المفتوحة باستثناء المخابز ورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمة الفنية والكهربائية للمباني، كما يشمل القرار جميع المقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات لنزلاء فقط وأيضا خدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام للمنازل ونقل الأغذية.

ويُستثنى من القرار جميع محالات البقالة والسوبر ماركت، والجمعيات التعاونية والصيدليات.