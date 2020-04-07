"اقتصادية دبي" تمدد قرارات إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت اقتصادية دبي، اليوم عن تمديد قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي حتى تاريخ 18 أبريل 2020 مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة.

وقالت اقتصادية دبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إن تلك الخطوة تأتي تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

كانت اقتصادية دبي قررت إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة من 25 مارس وحتى 8 أبريل الجاري، ويتضمن القرار جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم باستثناء أسواق الخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد.

ويشمل القرار جميع المحلات التجارية في الأسواق المفتوحة باستثناء المخابز ورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمة الفنية والكهربائية للمباني، كما يشمل القرار جميع المقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات لنزلاء فقط وأيضا خدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام للمنازل ونقل الأغذية.

ويُستثنى من القرار جميع محالات البقالة والسوبر ماركت، والجمعيات التعاونية والصيدليات، داعية المستهلكين والجمهور إلى اتباع اشتراطات التعقيم والتباعد الاجتماعي.