طيران الإمارات تعيد أول دفعة مواطنين عالقين بالخارج

المصدر: دبي ـ البيان

وصلت إلى مطار دبي الدولي، فجر أول من أمس، مجموعة من المواطنين العالقين في الخارج منذ قرار تعليق رحلات الطيران بمطارات الدولة، والذين وعدت طيران الإمارات المساهمة في إعادتهم إلى الدولة مجاناً، على متن أولى الرحلات التي تقوم بتشغيلها خصيصاً لهذا الغرض، والقادمة من مطار هيثرو بلندن، وحملت 42 من مواطني الدولة وعائلاتهم ممن تواجدوا في بريطانيا بهدف الدراسة أو لتلقي العلاج.

وأكدت طيران الإمارات، استعدادها الكامل لنقل الراغبين في مغادرة الدولة للتوجّه إلى بلدانهم بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها. وتقوم طيران الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الصدد، منوّهة بأن استعادة العمليات عبر شبكة خطوطها الواسعة مرهونة بصورة أساسية بتخفيف القيود على السفر والرحلات الجوية، مع حرص الشركة التام على القيام بجميع إجراءات الصحة والسلامة لجميع الركاب وأطقم التشغيل، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل المسافرين.