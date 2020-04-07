«تبريد» تشتري 80 % من أنشطة «إعمار» لتبريد وسط المدينة

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) اتفاقية مع شركة إعمار العقارية تستحوذ الأولى من خلالها على حصة 80% من نشاط تبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، إن الاتفاقية تمثّل أهميةً كبرى للشركتين مع اهتمام «إعمار» دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية والعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات.

ولا شك في أن «تبريد» هي من المؤسسات التي تسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد معها، ما سيخلق المزيد من الفرص للتعاون في ما بيننا مستقبلاً. من جهته، أكد خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد» ان الاتفاقية التاريخية تعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة «تبريد»، كونها تعزّز نمو الشركة وترسّخ حضورها في دبي.