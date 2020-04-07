4 ملايين من «الإمارات دبي الوطني» لدعم التعلّم عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

شارك بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بـ4 ملايين درهم لمصلحة وزارة التربية والتعليم؛ دعماً لمبادراتها لتوفير التعلّم عن بُعد خلال جائحة «كوفيد19-».

وتهدف المشاركة إلى المساهمة في توفير أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب في الدولة، وكانت المشاركة بمليوني درهم مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، ومليوني درهم من الإمارات الإسلامي.

وثمنت الوزارة الدعم الذي يصب في استمرارية دوران عجلة التعلم عن بُعد، وأكدت أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز أطر التنمية المعرفية للطلبة، والحفاظ على ديمومة المنجزات التعليمية.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي بدعم المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتوفير التعليم عن بُعد، فصحة وسلامة ورفاه زملائنا ومتعاملينا والمجتمع بأكمله على رأس أولوياتنا، وكذلك تنمية أجيالنا المستقبلية.

لذا، نحرص على مساعدة الطلاب على البقاء على اتصال وعلى استمرار التعليم دون انقطاع خلال هذه الفترة الصعبة.

ونحن على ثقة بأن مبادرات التعاون بين القطاعين العام والخاص بوسعها أن تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة مجتمعنا ومرونته وثقته بقدرتنا على الخروج معاً من هذه الأزمة وأقوى من أي وقت مضى.

وأضاف: نغتنم هذه الفرصة للثناء على جميع معلمينا المتفانين في مختلف أنحاء الدولة على عملهم المتواصل لدعم الأطفال بالتعليم عن بُعد خلال هذه الأوضاع غير المسبوقة، إنهم دون شك أبطالٌ نقتدي بهم جميعاً.