«سياحة رأس الخيمة» تطلق مبادرات وحوافز لدعم القطاع

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

تعتزم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إطلاق مجموعة من المبادرات، التي تهدف إلى دعم شركائها في قطاعات الضيافة خلال أزمة «كوفيد- 19»، وبناء أسس قوية لخطة التعافي المستقبلية، ومن المقرر البدء بتطبيق الإجراءات الجديدة في منتصف أبريل.

وتحت شعار «ONE RAK»، شاركت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خطة شاملة للتحدي للأزمة الحالية مع كل شركائها في القطاع.

وسلط راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال اجتماع عن بعد مع شركاء الهيئة والأطراف المعنية، الضوء على أهم التحديات التي يواجهها القطاع بسبب فيروس «كورونا».

وأضاف: يتم تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه الداخليتين بقيادة راكي فيليبس وعضوية عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات الضيافة والترفيه والتطوير، وتشمل المبادرات الداعمة لقطاع السياحة الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة 6 أشهر؛ ورسوم «درهم السياحة» من مارس وحتى مايو؛ وإعفاء كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث وغرامات الترخيص السياحي حتى ـ30 سبتمبر.