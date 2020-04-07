«إس جي آر» تطلق «تفاعلكم بأمان»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مجموعة «إس جي آر» الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة في قطاع تقنية المعلومات وتزويد المنتجات البحرية والملاحية، مبادرة «تفاعلكم بأمان» التي تهدف إلى خلق بيئة عمل مرنة وضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال تطبيق أفضل التقنيات التكنولوجية .

وتشمل المبادرة تطبيق منظومة عمل متكاملة ومتوافقة مع متطلبات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الاقتصاد.

وقالت الكابتن سحر راستي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «أس جي آر» وأول سيدة تحصل على لقب قبطان بحري إماراتي: عند قيامنا بتأسيس مجموعتنا قبل أن تبدأ أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ركزنا بشكل استثنائي على توفير حلول ذكية لكن انتشار الفيروس سرع بشكل كبير عملية تبني هذه الحلول وعلى أوسع نطاق.