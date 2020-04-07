تمديد إغلاق مراكز التسوق وصالات الأفراح برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، لـ «البيان»، عن تمديد إغلاق كافة المراكز التجارية وقاعات الأفراح والصالات الرياضية ومراكز المساج والتدليك بشكل مؤقت، لمدة 14 يوماً، أو حتى إشعار آخر، واستمرار العمل بالقرارات الصادرة خلال الفترة السابقة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن التعميم يستثني منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والصيدليات، وأسواق الجملة المفتوحة المخصصة لبيع الأسماك والخضار واللحوم، وإلزام المطاعم والكافيتريات داخل المراكز أو الأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة، بعدم استقبال الجمهور داخل المطعم.

كما تقرر إعادة فتح محلات الصرافة في المراكز التجارية لاستقبال المتعاملين، بموافقة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات،

كما تقرر إعادة افتتاح أسواق الخضراوات المفتوحة وفق الاشتراطات التي حددتها البلدية، بالسماح لعشرين مركبة فقط الوجود في الوقت نفسه داخل موقع السوق، وضرورة ارتداء القفازات والكمامات، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الشخص والآخر، والتقيد بالفترة الزمنية المخصصة للشراء لمدة 15 دقيقة. وقررت الدائرة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، إغلاق الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.