76 شركة مُدرجة غير منكشفة على «إن إم سي»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفاع قائمة عدد الشركات غير المنكشفة على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة إلى 76 شركة، بعدما أعلنت «ميثاق للتأمين التكافلي» و«بنك الاستثمار» و«رأس الخيمة العقارية» و«أركان» و«البحيرة للتأمين» و«العربية الاسكندنافية للتأمين» و«فودكو القابضة» و«آن ديجيتال» و«الوطنية للتأمينات» و«أمانات» و«دبي للمرطبات» و«جيجكو» و«سلامة» عدم وجود أية تعاملات مالية.

وبحسب الرصد، وصل عدد الشركات المنكشفة إلى 34 شركة مدرجة بإجمالي 10.3 مليارات درهم، مع إعلان «بنك دبي التجاري» عن انكشاف بنحو 140.1 مليون درهم في صورة تسهيلات ائتمانية مضمونة لـ«إن إم سي» و410.2 ملايين للإمارات للصرافة، وكشفت «الإمارات للتأمين» عن وجود مديونية بقيمة 2.3 مليون درهم مقابل أقساط تأمين مستحقة، فيما قالت «الدار العقارية» إنها لديها علاقات عمل وعقود تجارية غير جوهرية، إذ يبلغ الرصيد المستحق السداد نحو 1.92 مليون درهم متعلق بعقود إيجار مبرمة مع «الإمارات للصرافة».

وأكدت «جلفار» انكشافها بنحو 9.9 ملايين درهم على «إن إم سي» دبي وأبوظبي والسعودية، ولا يوجد انكشاف على «إن إم سي» للرعاية الصحية، وذكرت «عمان للتأمين» أن جملة المبالغ المستحقة الدفع لدي المجموعة تبلغ 6.67 ملايين درهم، والمبالغ المترصدة 2.66 ملايين، وأفادت «دو» بعدم انكشافها على ديون المجموعة، لكن توجد ذمم مستحقة في السجلات بقيمة 150.6 ألف درهم.

صدارة الدائنين

وكان «بنك أبوظبي التجاري» صاحب أكبر حجم انكشاف بنحو 1.16 مليار دولار (4.26 مليارات درهم) موزعة بواقع 182 مليون دولار لشركة «فينبلر»، بما في ذلك مركز الإمارات للصرافة و981 مليون دولار تم إقراضها للمجموعة الأم.

وحل «دبي الإسلامي» ثانياً بإجمالي انكشاف 541 مليون دولار (1.98 مليار درهم) تشمل انكشافاً بنحو 116 مليون دولار لنور بنك قبل الاستحواذ عليه، و322.4 مليون دولار لمصرف «أبوظبي الإسلامي» ناتجة عن تقديم تسهيلات تمويلية بـ291.4 مليون دولار مع ضمانات من المجموعة من خلال تسهيلات عدة إضافة إلى استثمار 31 مليوناً في صكوك المجموعة.

استقرار مالي

وكشفت «إن إم سي» مؤخراً عن رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وأعلن فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد عن استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة.

وشركة «إن إم سي للرعاية الصحية»، والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.