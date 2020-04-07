«أيلا» العين يستضيف كوادر معالجي كورونا

المصدر: (العين – البيان)

أعلنت مجموعة «نايل وابن حرمل»، تخصيص فندق «أيلا» في مدينة العين بالكامل ووضعه تحت تصرف الجهات الصحية المعنية، لاستضافة الكوادر الطبية وتوفير إقامتها الشاملة في الفندق بكامل خدماته والذين يعملون على رعاية مرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكدت إدارة المجموعة أنه في الوقت الذي يواصل فيه العالم محاربة وباء فيروس كورونا فإن المبادرة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة من أجل مكافحة الوباء والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى تقديم التكريم والشكر والامتنان للأخوة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، وما قاموا به من جهود فعالة في سبيل المساعدة على مكافحة الأزمة الحالية والسيطرة على انتشار الوباء.