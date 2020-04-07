إقبال على منصة «اتصالات» للاجتماعات الافتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت منصة CloudTalk Meeting من «اتصالات» إقبالاً كبيراً من العديد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في الإمارات لما توفره هذه المنصة من قدرات ومزايا تجعلها إحدى أكثر المنصات كفاءةً وملاءمةً لمواصلة العمل عن بُعد.

وأعلنت «اتصالات» مؤخراً توفير هذه المنصة للاجتماعات الافتراضية للجهات الحكومية وقطاع الأعمال في الدولة مجاناً ولمدة 3 أشهر منذ انطلاق الخدمة 9 مارس، دعماً منها لاستمرارية الأعمال وتوفير الاجتماعات المرئية وغير المرئية من أي مكان أو جهاز، وبواسطة أي شبكة في الدولة.

وتتميز المنصة عقد الاجتماعات الافتراضية لغاية 50 مستخدماً في الاجتماع الواحد، وتوفير خاصية منسّق الاجتماع.

وأقبلت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات على استخدام المنصة والاستفادة من خدماتها المميزة التي ترتكز في أساسها على البنية التحتية المتطورة لشبكة «اتصالات» وإمكاناتها الرقمية التي تسخرها في سبيل التكيف مع ظروف العمل المتغيرة، وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات الموثوقة لضمان الارتقاء بتجربة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال أثناء تطبيق آلية العمل عن بُعد وعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية بكل يُسر وسهولة.