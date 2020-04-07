«تعاونية العين» تتخذ من صالتي أفراح منفذين للبيع بأسعار مخفضة

المصدر: العين – البيان

أتاحت جمعية العين التعاونية الشراء عبر مركزين جديدين لبيع السلع المدعمة، وسلع الجمعية بالجملة، حيث اتخذت صالة أفراح زاخر، وصالة أفراح هيلي منفذين، ضمن مبادرة بالتعاون مع بلدية العين، للحد من خوف الجمهور من نقص البضائع، ولتوفير منصة للشراء بأسعار مخفضة، وتم إتاحة هذه المراكز لتسهيل عملية شراء المواطنين للسلع المدعومة من بلدية العين.

البضائع والسلع معروضة في صالة مساحتها 50,000 متر مربع ما يساعد المستهلكين على التسوق الآمن وإبقاء مسافة أمان بين كل مستهلك.

فخر

وقال نهيان حمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس الإدارة : «زبائننا في العين دائماً معنا، ونحن نستوحي رؤيتنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعزز شعورنا بالفخر لخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارات ونتبع توجيهات سموه للحرص على إبقاء السلامة العامة، في الوضع الحالي، نرى أن مسؤوليتنا توفير كل ما يحتاج إليه زبائننا دون مواجهة أي صعوبة إنه لشرف كبير افتتاح منافذ بيع السلع المدعومة من بلدية العين لخدمة زبائننا بكل المواد التي يحتاجون إليها.

وفرة

وأضاف العامري جميع البضائع متوفرة في مراكز جمعية العين التعاونية، والتي يمكنكم شراءها بشكل مباشر من الجمعية أو طلبها عن طريق الأونلاين، نعمل بشكل متواصل على تطهير وتعقيم كل أفرعنا، بما في ذلك عربات التسوق وماكينات الصراف الآلي لنحرص على سلامة عملاء الجمعية وموظفيها.