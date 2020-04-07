«وفرة» تعزز استدامة الأمن الغذائي لدول التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

توصّلت «بيور هارفست للمزارع الذكية»، الشركة المتخصصة في الزراعة باستخدام التقنيات عالية المستوى، لاتفاق مع شركة وفرة للاستثمار الدولي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدولة الكويت، تضمن من خلاله الحصول على التزام استثماري متعدد المراحل يتجاوز 100 مليون دولار لتصبح بذلك أعلى صفقة استثمارية في الزراعة باستخدام التكنولوجيا في المنطقة وبموجب الالتزام، سينضم غازي فيصل الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة وفرة إلى مجلس إدارة «بيور هارفست».

وقال سكاي كورتز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «بيور هارفست»: «أصبحت الحاجة إلى إدخال الطرق الإبداعية في الزراعة حول العالم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وفي ظل ما نشهده من اضطرابات في سلاسل التوريد الناتج عن الظروف الحالية المتمثلة بتفشي «كورونا» بات لزاماً إيجاد طرق أكثر تطوراً تساعد في ضمان استدامة قدرة إنتاج الغذاء المحلي خاصة المنتجات الطازجة والغنية بالمغذيات».

وقال غازي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي: يشهد النظام الغذائي في منطقة الخليج العربي تحولاً كبيراً نحو اتباع نموذج زراعي يعتمد على التكنولوجيا من أجل تلبية متطلبات السكان للحصول على أغذية عالية الجودة وبأسعار معقولة.