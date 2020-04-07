جمارك رأس الخيمة تطلق برنامج «حافز» لموظفي الدائرة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان )

اطلقت دائرة جمارك رأس الخيمة، أمس، برنامج صندوق المكافآت الجمركية الداخلي «حافز»، وذلك بعد أن تم تحويله بالكامل إلى برنامج إلكتروني، ضمن مبادرات السعادة التي تقدمها الدائرة لموظفيها.

جاء ذلك من خلال اجتماع القيادات الدوري، الذي عقده الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك، مع مديري الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية، باستخدام تقنية الاجتماع عن بعد، حيث بدأ حديثه بنقل تحيات رئيس الدائرة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي وثنائه على الجهود المبذولة من جميع قيادات الدائرة، وحرصه على متابعة سير العمل، في ظل هذه الإجراءات الاحترازية، ومن ثم قام المعنيون عن البرنامج، بشرح أهمية البرنامج، والنقلة النوعية التي سوف يحدثها من خلال التخلص من العمل الورقي تماماً، والانتقال للعمل الإلكتروني، إضافة إلى التقارير المختلفة التي يعطيها هذا البرنامج، والتي من شأنها أن تسهم في مراقبة ومتابعة سير العمل في جانب الضبطيات الجمركية والمكافآت الجمركية بشكل دقيق.