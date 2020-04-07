147853 طناً بضائع نقلت عبر مطارات أبوظبي في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام )

ارتفع حجم البضائع المنقولة جواً من خلال مطارات أبوظبي إلى 147853 طناً خلال الربع الأخير من عام 2019 بنمو نسبته 4.4 % مقارنة مع 141638 طناً في الربع الأخير من عام 2018.

ويعزز النمو المسجل في حركة نقل البضائع جواً من مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام كمركز عالمي للشحن الجوي وهو الهدف الذي تسعى الجهات المعنية لترسيخه من خلال خطط تطوير يجري تنفيذها بكل حرفية منذ عدة سنوات.

وكانت مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن، التي تعد بمثابة ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، أعلنت في عام 2019 عن مشروع ضخم لتعزيز ريادته في قطاع الشحن الجوي وذلك من خلال استراتيجية متعددة المراحل استهدفت تطوير البنى التحتية للشحن، بدءاً بأعمال التحديث لمرافق مبنى الشحن الجوي التابع للاتحاد في القسم الجنوبي من المطار، وصولاً إلى افتتاح مقر الاتحاد للشحن المستقبلي.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع حجم البضائع المنقولة (الواردة والصادرة) عبر مطار أبوظبي إلى 144934 طناً خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة نسبتها 5.2 % بالمقارنة مع 137728 طناً في الربع ذاته من عام 2018.

وبناء على هذه المعطيات فقد استحوذ نقل البضائع من خلال مطار أبوظبي الدولي على 98 % من إجمالي البضائع المنقولة عبر مطارات أبوظبي في الربع الأخير من عام 2019، فيما سجلت بقية حركة النقل لصالح مطار العين.

وتوزعت البضائع المنقولة جواً من خلال مطار أبوظبي الدولي بين 79938 طناً للواردات ونحو 64996 طناً للصادرات.

وعلى مستوى حركة الشحن الجوي للطرود فقد بلغ حجم الطرود المنقولة من خلال مطار أبوظبي 2868 طناً خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 2077 في الربع الثالث من العام ذاته.