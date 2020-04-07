«دبي للمشاريع الناشئة» تنظم ندوة إلكترونية لتعريف الأعضاء الجدد بخدماتها

المصدر: دبي- البيان

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أول ندوة إلكترونية لأعضائها الجدد، وذلك في إطار خططها للتحول نحو الخدمات الإلكترونية والذكية في فعالياتها المقبلة، دعماً لاستمرارية الأعمال، والتزاماً باستراتيجيتها لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال في الإمارة.

واستهدفت الندوة تعريف نحو 40 عضواً جديداً في دبي للمشاريع الناشئة بالخدمات والمزايا التي توفرها لتطوير أفكارهم الريادية، وتعزيز مشاريعهم الناشئة بالإضافة إلى تعريفهم بالمبادرات المتنوعة التي تقدمها لرواد الأعمال لتعزيز تنافسيتهم ومساعدتهم على النجاح والتميز في بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.

واستخدمت دبي للمشاريع الناشئة في ندوتها الإلكترونية أحدث التقنيات الحديثة للتواصل والتفاعل مع الحضور، والإجابة عن استفساراتهم واستعراض الخدمات والمبادرات، وشرح كيفية الاستفادة منها في الارتقاء بأفكارهم ومشاريعهم.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً بين المشاركين، وجرت بسلاسة وسهولة متناهيتين، حيث استثمرت دبي للمشاريع الناشئة في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، التي تقرب المسافات.