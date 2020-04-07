72 % من زيادة إنتاج الطاقة في العالم 2019 «متجددة»

المصدر: (أبوظبي- البيان )

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أرينا» عن إضافة قطاع الطاقة المتجددة 176 جيجاواط إلى القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة خلال عام 2019، بتراجع طفيف عن الإضافات المسجلة 2018، التي بلغت 179 جيجاواط (بعد المراجعة) من ناحية أخرى، أسهمت الإضافات الجديدة بنسبة 72 % من مجمل الزيادة الإنتاجية للطاقة العام الماضي.

ويشير تقرير «إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2020» الصادر عن الوكالة إلى نمو قطاع الطاقة المتجددة 7,6 % خلال الفائت، مع تصدر آسيا طليعة المساهمين في هذا النمو واستئثارها بنسبة 54 % من مجمل الإضافات الجديدة المسجلة في القطاع. وفيما تباطأت وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة قليلاً خلال العام الماضي، إلا أن نموه الإجمالي ظل متفوقاً على نمو قطاع الوقود الأحفوري.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تعتبر الطاقة المتجددة مصدراً فعالاً من حيث التكلفة للطاقة الجديدة، وهي كفيلة بحماية أسواق الطاقة والمستهلكين من آثار التقلبات المحتملة».