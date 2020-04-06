"تنظيم الاتصالات" تمنع 52.6 ألف هجمة سيبرانية في شهرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في التصدي ومنع 52 ألفاً و671 محاولة لهجمات سيبرانية، إضافة إلى معالجة 377 حادثة سيبرانية، وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أمس، أن الهجمات والحوادث السيبرانية تم معالجتها والتصدي لها من قبل الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للهيئة، والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت، وتوزعت بواقع 31.48 ألف محاولة تم منعها و217 حادثة تم معالجتها في يناير و21.18 ألف محاولة و160 حادثة في فبراير.

وأوضحت البيانات أن 112 حادثة تم معالجتها كانت آثارها شديدة أو حادة و256 حادثة متوسطة و9 حوادث ضعيفة، مشيرة إلى أن أكثر الحوادث شيوعاً خلال الشهرين الماضيين كانت بواقع 71 هجمة على البريد الإلكتروني و58 هجمة دخول غير مصرح و42 برمجية خبيثة و20 هجمة تتعلق بثغرات أمنية، فيما كانت الهجمات التي تم منعها عبارة عن برمجيات خبيثة وثغرات أمنية وتصيد إلكتروني.