رأس الخيمة تطلق مجموعة من المبادرات لدعم القطاع السياحي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تخطط هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم شركاءها في قطاعات الضيافة خلال أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، وبناء أسس قوية لخطة التعافي المستقبلية.

ومن المقرر البدء بتطبيق الإجراءات الجديدة في منتصف أبريل الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للخروج من هذه الفترة العصيبة بالتعاون مع شركائها.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال اجتماع افتراضي عقده مع شركاء الهيئة والأطراف المعنية:"تتضمن خطة الهيئة للتصدي للأزمة الحالية تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه الداخليتين اللتان تمثلان الإمارة، كما تشمل المبادرات الداعمة لقطاع السياحة الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة 6 أشهر، ورسوم (درهم السياحة) اعتباراً من شهر مارس وحتى مايو، وإعفاءً كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعي الثاني والثالث وغرامات الترخيص السياحي حتى الـ30 سبتمبر المقبل".

كما سيتم تعزيز هذا الدعم بشكل أكبر من خلال إطلاق حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، بالإضافة إلى الوجهات السياحية وملاعب الجولف والمؤسسات السياحية الأخرى، وسيكون بمقدور شركاء الهيئة في قطاع الضيافة من المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق في عامي 2020 و2021 من دون أي رسوم.

وأكد فيليبس، أن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تركز على تطوير قطاع السياحة وتعزيز حضور الإمارة على الساحة الدولية عبر مجموعة من استراتيجيات التسويق للوجهة وتعزيز الأنشطة الترويجية لمرافق الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات لإنعاش قطاع السفر، مؤكداً خلال الاجتماع الافتراضي، أن الهيئة تتفهم مخاوف شركائها وزوارها فيما يخص انتشار "كوفيد-19" الذي أسهم في تعطيل قطاع السياحة والسفر عالمياً، لافتاً إلى إن الشفافية في التعامل والتعاون بين الأطراف المعنية من الأمور الأساسية لإيجاد الحلول خلال هذه الأزمة.

وأضاف: "تتكون خطة تعافي القطاع السياحي من 4 خطوات، وتوجه تركيزها الأول على السوق المحلي، تليها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وسيتم توسيعها لاحقاً لتشمل آسيا وأوروبا، وسلط الضوء على عودة السوق الروسي كمحرك رئيسي للانتعاش باعتبارها المساهم الأكبر في عدد زوار الإمارة خلال عام 2019، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الرحلات الجوية المجدولة لكونها مصدراً رئيسياً لتدفق الزوار إلى الإمارة".

كما تشمل الخطة عدداً من الحملات الترويجية للإمارة، كحملة الترويج للعطلات القصيرة التي تستهدف مواطني ومقيمي دولة الإمارات، والتي تتيح للنزلاء الذين يحجزون للإقامة لمدة ثلاث ليالي في رأس الخيمة الحصول على تذكرتين مجانيتين لمعالم الإمارة مثل "قمة جيس للمغامرة" و"مزرعة لآلئ السويدي"، بالإضافة لعودة عرض الإقامة والوجبات المجانية للأطفال بهدف تشجيع العائلات على التوجه للإمارة بمجرد رفع القيود.