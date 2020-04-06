منافذ التجزئة تلتزم ببرنامج التعقيم وتوفير السلع

المصدر: دبي ـ عبد الحي محمد، بشار باغ

أكدت منافذ بيع كبرى للسلع الأساسية في دبي مواكبة برنامج التعقيم، بما يوازن بين آليات البرنامج وإجراءاته الاحترازية، وبين توفير السلع الأساسية للمستهلكين، بما يلبي الالتزامين.

وأكدت «كارفور الإمارات» أن متاجرها في مختلف أنحاء دبي تواصل عملها كالمعتاد، ضمن ساعات العمل الجديدة، بين الساعة 8 صباحاً و8 مساء بالنسبة لمتاجر هايبرماركت كارفور، ولا ينطبق ذلك على متاجر سوبرماركت كارفور، التي تواصل اتباع ساعات العمل المعتادة. ك

ما أن خدمات التسوق الإلكتروني مستمرة، وأكدت أنها تعمل بوتيرة أسرع على تجديد المخزون. وقالت مجموعة اللولو إنها توجه معروضاً كبيراً من الخضراوات والفواكه والسلع والمواد الغذائية لمتاجرها السبعة عشر الموجودة في دبي.

وقالت إن لديها مخزوناً استراتيجياً كبيراً للغاية، وإن فروع المجموعة تفتح أبوابها 11 ساعة من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، مشيرة إلى أنه يتم تعقيم كل المراكز خلال الفترة المسائية بعد إغلاق أبوابها مباشرة، وشجعت المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت خاصة أن المجموعة وفرت كل متطلبات الشراء الإلكتروني.

وقالت مجموعة «المايا» إن المجموعة التي تدير 32 متجراً تعمل على مدار 24 ساعة، وتوفر متاجرها خدمة التوصيل للمنازل لغاية الساعة السابعة مساء، فيما تم تعديل مواعد عمل 11 متجراً لتعمل من الساعة السادسة صباحاً لغاية السابعة مساء. وأكدت المجموعات الثلاث التزامها باتباع الإجراءات الاحترازية مع المتسوقين وموظفيها.