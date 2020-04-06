«الوطنية للمواد الغذائية» تواكب الطلب بالتوصيل للمنازل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الشركة الوطنية للمواد الغذائية مجموعة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب على التوصيل للمنازل والذي شهد زيادة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وتأتي تلك التدابير في سياق التغيرات التي طرأت بسبب فيروس «كورونا».

يذكر أن الشركة الوطنية للمواد الغذائية واحدة من أبرز القلاع الصناعية بالدولة وتزود أكثر من 50 % من السكان بمنتجاتها التي تتنوع ما بين مياه الشرب، الألبان، العصائر والمخبوزات.

وتضم قائمة تلك المنتجات مجموعة واسعة من أشهر العلامات ومنها مياه الواحة، مياه بلو الفوّارة، عصائر وحليب لاكنور، لبن-أب، ألبان الخليج والصفا، عصائر ميلكو ومخبوزات رويال بيكرز. تتوافر تلك المنتجات بعموم السوبرماركت وكذلك عبر خدمة التوصيل للمنازل والتي شهدت طلباً مرتفعاً بعد الإجراءات التي طبقتها الدولة بضرورة التباعد الجسدي.

في هذا السياق، ضاعفت الشركة الوطنية للمواد الغذائية عدد موظفي خدمة العملاء للرد على استفسارات المستهلكين وتلبية طلباتهم، كما عززت الشركة عدد شاحنات التوصيل وعدد الموظفين المرافقين تلبية لارتفاع الطلب بالسوق بالإضافة إلى الطلب عبر الإنترنت.

وعبر إقبال حمزة المدير التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمواد الغذائية قائلاً: «في إطار التزام سكان الإمارات تعليمات الدولة وضرورة الالتزام في البيوت، ومع تزايد الطلبيات عبر الإنترنت فكان لزاماً علينا أن نواكب تلك التطورات ونعمل على تلبية متطلبات المستهلكين في مثل هذه الظروف.

وقمنا بعمل تلك التدابير الإضافية بكل أريحية في ظل التزام موظفينا تقديم أعلى مستوى من الخدمة المقدمة للمستهلكين وتلبية احتياجاتهم. وأود التأكيد على حقيقة أننا في الشركة الوطنية للمواد الغذائية نبذل قصارى جهدنا للتأكد من سلامة منتجاتنا وفقاً لأعلى المعايير الغذائية.

وفي ما يتعلق بالطلبيات فإنها تخضع لمجموعة من الإجراءات للتأكد من الجودة والسلامة قبل أن تغادر مراكز التوزيع، كما حرصنا على أن يلتزم سائقو شاحنات التوصيل ارتداء الكمامات، والقفازات معززين بمُعقمات الأيدي للتأكد من وصول المنتجات للمستهلكين وفقاً لأعلى المعايير».